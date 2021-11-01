У Луцьку 5-річна дівчинка зробила сюрприз та зворушливо привітала з днем народження патрульну: фото

У Луцьку 5-річна дівчинка зробила сюрприз та зворушливо привітала з днем народження патрульну: фото

5-річна дівчинка розповіла, що вона шанувальниця патрульних.

У Луцьку 5-річна дівчинка зворушливо привітала з днем народження патрульну поліцейську.

Також читайте Симфонічні оркестри під лікарнею: у Львові гучно привітали медиків із святом

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

Дівчинку звати Варвара. Вона познайомилась із патрульними у червні 2021 року, коли на Театральному майдані Луцька підійшла до правоохоронців та розповіла, що вона шанувальниця поліції. Згодом копи розмістили фото дівчинки на банері біля відділку патрульної поліції.

А нещодавно мати дівчинки зателефонувала патрульним та розповіла, що донька хоче зробити сюрприз своїй улюбленій поліцейській Ользі Шмігель, яка саме святкувала день народження.

Дівчинка разом із мамою прийшли на КПП управління, куди після шикування викликали патрульну. Там її зустріла дівчинка, яка привітала жінку зі святом та подарувала квіти і торт.

"Тішимося такій дружбі дівчинки та патрульної. Це мотивує кожного поліцейського та надає ще більше бажання допомагати громадянам", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Києві жінка напідпитку побила патрульну.

Читайте також:

Новини України: поліцейські привітали з Днем захисту дітей 2-річного Богдана Уніченка

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання