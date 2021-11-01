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У Луцьку 5-річна дівчинка зробила сюрприз та зворушливо привітала з днем народження патрульну: фото

У Луцьку 5-річна дівчинка зробила сюрприз та зворушливо привітала з днем народження патрульну: фото

facebook/Патрульна поліція Волинської області

5-річна дівчинка розповіла, що вона шанувальниця патрульних.

У Луцьку 5-річна дівчинка зворушливо привітала з днем народження патрульну поліцейську. 

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області. 

Дівчинку звати Варвара. Вона познайомилась із патрульними у червні 2021 року, коли на Театральному майдані Луцька підійшла до правоохоронців та розповіла, що вона шанувальниця поліції. Згодом копи розмістили фото дівчинки на банері біля відділку патрульної поліції. 

А нещодавно мати дівчинки зателефонувала патрульним та розповіла, що донька хоче зробити сюрприз своїй улюбленій поліцейській Ользі Шмігель, яка саме святкувала день народження. 

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Дівчинка разом із мамою прийшли на КПП управління, куди після шикування викликали патрульну. Там її зустріла дівчинка, яка привітала жінку зі святом та подарувала квіти і торт. 

"Тішимося такій дружбі дівчинки та патрульної. Це мотивує кожного поліцейського та надає ще більше бажання допомагати громадянам", - зазначили у поліції. 

Нагадаємо, у Києві жінка напідпитку побила патрульну. 

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