У Луцьку авто на швидкості вилетіло на тротуар, де збило дівчину

У Луцьку авто на швидкості вилетіло на тротуар, де збило дівчину

Потерпілу шпиталізували.

У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар та збив 16-річну дівчину.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 січня.

Аварія сталася у спальному районі міста. Попередньо відомо, що водій легковика виїжджав з другорядної вулиці і не пропустив автівку. Вона, як розповідають очевидці, на великій швидкості рухалася головною дорогою.

Від удару автомобіль відкинуло на тротуар, де саме стояли жінка і дівчина. Кермувальники обох легковиків не травмувалися. У поліції з’ясовують, чи були вони тверезими. Потерпілу дівчину у шоковому стані доправили до лікарні.

ДТП на Волині: у Луцьку автомобіль вилетів на тротуар та збив 16-річну дівчину

Як повідомлялося, смертельна аварія сталася в Мелітополі. За попередньою інформацією, легковик на великій швидкості увігнався в дерево близько першої години ночі. Удар був такої сили, що автівку буквально розірвало навпіл. Чоловік та жінка, що були в салоні, від отриманих травм загинули.

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