У Луцьку авто на швидкості вилетіло на тротуар, де збило дівчину

Потерпілу шпиталізували.
У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар та збив 16-річну дівчину.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 січня.
Аварія сталася у спальному районі міста. Попередньо відомо, що водій легковика виїжджав з другорядної вулиці і не пропустив автівку. Вона, як розповідають очевидці, на великій швидкості рухалася головною дорогою.
Від удару автомобіль відкинуло на тротуар, де саме стояли жінка і дівчина. Кермувальники обох легковиків не травмувалися. У поліції з’ясовують, чи були вони тверезими. Потерпілу дівчину у шоковому стані доправили до лікарні.
Як повідомлялося, смертельна аварія сталася в Мелітополі. За попередньою інформацією, легковик на великій швидкості увігнався в дерево близько першої години ночі. Удар був такої сили, що автівку буквально розірвало навпіл. Чоловік та жінка, що були в салоні, від отриманих травм загинули.
Читайте також:
- У дитини зупинилося серце: у Харкові іноземка народжувала вдома і ледь не померла, а медикам довелося реанімувати немовля
- "У нього було синє обличчя і руки": на Хмельниччині чоловіка із собакою на смерть засипало тоннами гною з некерованої фури
- В Ужгороді загадково зниклу Габріеллу Яцкович знайшли мертвою з пакетом на голові - ЗМІ