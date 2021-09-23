У Луцьку авто збило водія тролейбуса, який усував несправності

У Луцьку авто збило водія тролейбуса, який усував несправності

Чоловіка забрали з травмами до лікарні.

У Луцьку водій на легковику збив водія тролейбуса, який вийшов полагодити несправність.

Про це повідомляють "Новини Луцька та Волині. Конкурет".

ДТП сталася учора ввечері на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку. 51-річний водій на автомобілі Renault Sandero збив 44-річного водія тролейбуса, який вийшов із салону і усував технічні несправності струмоприймача.

Зазначається, що водій тролейбуса був одягнений у жилетку зі світловідбивачами.

Чоловіка з тілесними ушкодженнями ушпиталили до місцевої лікарні.

Нагадаємо, що у Рівному водій автомобіля Кia Soul наїхав на 68-річного жителя села Здовбиця, який ішов із велосипедом у руках проїзною частиною. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

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