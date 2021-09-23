У Луцьку авто збило водія тролейбуса, який усував несправності

Чоловіка забрали з травмами до лікарні.
У Луцьку водій на легковику збив водія тролейбуса, який вийшов полагодити несправність.
Про це повідомляють "Новини Луцька та Волині. Конкурет".
ДТП сталася учора ввечері на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку. 51-річний водій на автомобілі Renault Sandero збив 44-річного водія тролейбуса, який вийшов із салону і усував технічні несправності струмоприймача.
Зазначається, що водій тролейбуса був одягнений у жилетку зі світловідбивачами.
Чоловіка з тілесними ушкодженнями ушпиталили до місцевої лікарні.
Нагадаємо, що у Рівному водій автомобіля Кia Soul наїхав на 68-річного жителя села Здовбиця, який ішов із велосипедом у руках проїзною частиною. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.