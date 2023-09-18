У Луцьку бармен отримав повістку, але відмовився від мобілізації: як його покарали

Ухилянт на суді просив його суворо не карати.

У Луцьку судили місцевого жителя, який у червні 2023 року отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. За це він отримав іспитовий термін позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 вересня 2023 року.

За даними суду, житель Луцька, який працює барменом в одному із закладі отримав повістку на службу до ЗСУ. Військово-лікарська комісія 14 червня 2023 року визнала його придатним до служби в армії. Того ж дня чоловік отримав повістку та 27 червня повинен був прийти до ТЦК і СП для служби під час мобілізації.

Проте чоловік того дня не прибув до військкомату. На суді бармен з Луцька провину визнав та розкаявся, він не заперечував версії слідства. У суді ухилянт просив його суворо не карати.

Під час розгляду справи суддя врахував "щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину". Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового.

Вирок суду щодо ухилянта з Луцька / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді Волинської області.

Нагадаємо, у Тернополі до іспитового терміну позбавлення волі засудили військовослужбовицю, яка понад три роки уникала служби в армії.

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