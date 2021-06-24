У Луцьку біля студентського гуртожитку бігав оголений чоловік: він лаявся та кричав на перехожих (відео)

Інцидент на відео зняли студенти.

У Луцьку на проспекті Соборності вночі бігав оголений чоловік. Він лаявся та кричав на перехожих.

Про це повідомляє "Таблоїд Волині".

Відомо, що інцидент стався вночі 22 червня. Оголений чоловік бігав біля гуртожитку Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його на відео зняли студенти, які мешкають в будівлі.

На відео видно, як чоловік йде посеред дороги та просить викликати поліцію. Проте, коли біля нього проходять люди, то він лається та кричить на перехожих.

Обережно! На відео нецензурна лексика

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