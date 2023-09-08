У Луцьку чоловік хотів вчинити самогубство, вилізши на будівельний кран

Для запобіганню нещастю (людина хотіла вчинити самогубство) на місці події працювали рятувальники, психологиня служби 101, співробітники поліції та медики, а також його товариш.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області у повідомленні у соціальних мережах.

Психологиня ДСНС Волині телефонувала до чоловіка, його дружині та родичам і намагалася налагодити контакт для запобігання непоправного вчинку.

«Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:42.

Близько 22:35 чоловік врешті спустився на землю.

На щастя, спільними зусиллями біди вдалось уникнути», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у польському місті Кракові під час ураганного вітру на місці спорудження житлового комплексу упав будівельний кран. Четверо людей отримали поранення, двоє з них загинули.

Додамо, що у Києві хлопець видерся на будівельний кран, повисів на ньому і впав.