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У Луцьку чоловік хотів вчинити самогубство, вилізши на будівельний кран

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Луцьку чоловік хотів вчинити самогубство, вилізши на будівельний кран

Чоловіка вдалося врятувати з будівельного крана / Фото: facebook.com/dsnsVol

Для запобіганню нещастю (людина хотіла вчинити самогубство) на місці події працювали рятувальники, психологиня служби 101, співробітники поліції та медики, а також його товариш.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області у повідомленні у соціальних мережах. 

Психологиня ДСНС Волині телефонувала до чоловіка, його дружині та родичам і намагалася налагодити контакт для запобігання непоправного вчинку.

«Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:42.

Близько 22:35 чоловік врешті спустився на землю.

На щастя, спільними зусиллями біди вдалось уникнути», - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше у польському місті Кракові під час ураганного вітру на місці спорудження житлового комплексу упав будівельний кран.  Четверо людей отримали поранення, двоє з них загинули. 

Додамо, що у Києві хлопець видерся на будівельний кран, повисів на ньому і впав

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Дата публікації
Перегляди
155
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