У Луцьку чоловік намагався з'їсти наркотики на очах у копів

У Луцьку чоловік намагався з'їсти наркотики на очах у копів

Патрульні зупинили водія, у якого виявили наркотики.

У Луцьку Волинської області затриманий чоловік за кермом намагався з'їсти наркотики в пакетиках.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Інцидент стався вчора на вулиці Дубнівській у Луцьку. Патрульні зупинили авто, водій якого порушив ПДР.

Під час спілкування правоохоронців з водієм, 37-річний пасажир авто поводився підозріло. Тож правоохоронці провели поверхневий огляд і виявили за пасажирським сидінням 2 пакетики з наркотиками.

Чоловік намагався забрати ці пакетики з-під сидіння авто та з’їсти. Патрульні відібрали пакетики та викликали на місце події СОГ.

Нагадаємо, що Галицький районний суд Львова оголосив вирок шістьом патрульним, яких звинувачували в смерті 22-річного чоловіка. Їх засудили до 8 років позбавлення волі. Патрульні виявили у хлопця підозрілий згорток. Під час затримання молодик проковтнув його. Чоловіку стало зле і патрульні намагались його врятувати, проте він помер.

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