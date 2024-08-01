У Луцьку чоловік погрожував пістолетом патрульним і ТЦКівцям : що з ним тепер

Зловмисник втік та переховувався в одній із квартир будинку.

У Луцьку 1 серпня чоловік погрожував пістолетом патрульним поліцейським та працівникам ТЦК, а потім втік і переховувався.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Волинській області.

Інцидент, під час якого житель Луцька погрожував зброєю патрульним і військкомам, стався близько 10:30. Після погроз зловмисник втік та переховувався в одній із квартир будинку.

Зрештою чоловіка затримали на проспекті Молоді у Луцьку в результаті злагоджених дій працівників управління карного розшуку, спецпризначенців КОРД, поліцейських Луцького райуправління, відділу кримінального аналізу, слідчих та інших служб. Затриманим виявився 39-річний місцевий мешканець.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу. Згодом затриманому буде оголошена підозра. Йому загрожує до трьох років ув’язненню. Наразі тривають слідчі дії.

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У Луцьку затримали чоловіка, який погрожував зброєю патрульним і працівникам ТЦК / Фото: Поліція Волинської області/Facebook

У Луцьку затримали чоловіка, який погрожував зброєю патрульним і працівникам ТЦК / Фото: Поліція Волинської області/Facebook

У Луцьку затримали чоловіка, який погрожував зброєю патрульним і працівникам ТЦК / Фото: Поліція Волинської області/Facebook

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чоловікам, які у Ворохті Івано-Франківської області побили працівника ТЦК.

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