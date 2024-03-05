У Луцьку чоловік сам прийшов до ТЦК і відмовився від мобілізації, бо "офіцер": чим це закінчилось

У Луцьку до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Підсудний сам прийшов до ТЦК, щоб зареєструватись у Луцьку, а коли йому дали повістку - ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому нібито неправильно вручили повістку

За даними суду, підозрюваний працює далекобійником. Його визнали придатним до служби в армії та у травні 2023 року дали повістку, проте чоловік ухилився від мобілізації.

На суді підозрюваний провину визнав лише частково. Він заявив, що сам прийшов до ТЦК у Луцьку, оскільки хотів зареєструватись у місті, де у батьків є квартира. Перед тим підсудний мешкав на Рівненщині. Там він пройшов ТЦК і отримав повістку.

Підсудний заявив, що ухилився від мобілізації, бо "він був на обліку у ТЦК в іншій області та вважає, що у Луцьку повістку йому дали незаконно". Також він додав, що закінчував академію внутрішніх військ МВС України і має офіцерське звання, що нібито повинні були врахувати у військкоматі. Повістку він взяв, бо нібито військкоми його залякали.

Як це пояснили у ТЦК і СП

Працівниця військкомату на суді заявила, що підсудний справді сам прийшов до ТЦК, щоб прописатись у Луцьку. Тоді він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Згодом йому вручили повістку.

"Перебування обвинуваченого на обліку в іншому РТЦК не є перешкодою для вручення повістки, оскільки у триденний термін ТЦК мав бути повідомлений про те, що обвинувачений призваний на військову службу", - йдеться у поясненні свідка.

Вона додала, що "військовий призов щодо рядового та офіцерського складу не відрізняється".

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Львівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо хворів на туберкульоз.

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