У Луцьку чоловік зарізав гостя, а ніж сховав вдома у раковині

У Луцьку на вулиці Шота Руставелі чоловік вдарив ножем у грудну клітку товариша. 44-річний потерпілий ще встиг самостійно викликати швидку, однак у медзакладі він помер.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

"Поліцейські з’ясували, що потерпілий перед цим гостював у своїх знайомих. Оглянувши помешкання вказаних людей, у раковині вони виявили ніж із кров’ю. Як з'ясувалося, завдав удар ножем в ділянку грудної клітки 54-річний товариш потерпілого під час конфлікту за чаркою", - розповіли у поліції.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу зловмиснику.

Раніше стало відомо, що у Дніпропетровській області чоловік під час пограбування застрелив дитину.

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