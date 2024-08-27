У Луцьку чоловік заявив, що у ТЦК його хотіли мобілізувати на фронт "добровольцем"

У Луцьку до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

За даними суду, ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. 14 лютого 2024 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що ніколи не служив в армії та вважає себе непридатним. Житель Луцька переконував, що працівники ТЦК нібито не мали права його мобілізовувати і нібито "змушували його піти на фронт добровольцем". Після цього він зв'язався зі своїм адвокатом. Чоловік заявив, що нібито ВЛК була проведена з порушенням і просив суд його виправдати.

Медики на суді підтвердили, що чоловік придатний до мобілізації в умовах воєнного стану. Суд вважає ці дані правдивими.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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