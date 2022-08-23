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У Луцьку демонтували радянську зірку з меморіалу "Вічна слава": фото

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У Луцьку демонтували радянську зірку з меморіалу "Вічна слава": фото

Фото: Суспільне

У Луцьку у вівторок, 23 серпня, з меморіалу "Вічна слава" демонтували радянську зірку.

Символіку тоталітарного режиму планують прибрати з міста до кінця дня. 

Про це пише "Суспільне".

Демонтаж проводять підрядники спільно з ДСНС у Волинській області. Демонтовують радянську зірку за допомогою підіймача та болгарки. Спочатку її хотіли спиляти повністю, проте через розмір - зносять по частинах. 

Ця символіка важить 300 кг та розташована на висоті 36 м. 

© Суспільне
Фото: Суспільне

Роботи на меморіалі "Вічної слави" планують завершити до кінця дня. 

© Суспільне
Фото: Суспільне

Нагадаємо, у Польщі через напад Росії на Україну демонтували пам'ятник Червоній армії.

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