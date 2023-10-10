У Луцьку дівчина отримає 50 тисяч гривень за секс із підприємцем: що сталось

Чоловік зняв відео з партнеркою та опублікував його на порносайті.

У Луцьку підприємець вирішив заробити на порнобізнесі: він звабив дівчину та знімав секс з нею. Пікантні відео чоловік без згоди партнерки публікував на порносайтах і отримував за це гроші.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

На суді підприємець заявив, що пікантні відео - це монтаж

За даними матеріалу суду, приватний підприємець від лютого до квітня 2020 року знімав відео сексу зі своєю партнеркою. Пікантні ролики він публікував на порносайтах, щоб заробити на цьому. Проте його викрили працівники поліції.

Обвинувачений на суді провину заперечив. Він заявив, що з потерпілою дівчиною вони зустрічались, проте згодом розійшлись. У тому, що пікантні відео були опубліковані на порносайтах він звинуватив свого бізнес-партнера. Мовляв - це все монтаж.

Свідчення обвинуваченого у суді / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Потерпіла про те, що відео з нею опубліковані на порносайті, дізналась від поліції

Потерпіла дівчина повідомила, що вона із підозрюваним познайомилась 2018 року і вони були у стосунках. Вона була переконана, що у чоловіка серйозні наміри щодо їхнього спільного майбутнього.

Дівчина також зазначила, що у неї з чоловіком був секс, проте дозволу на зйомки та публікації цього вона не давала. Проте, що пікатні відео з її участі опубліковані на порносайті, вона дізналась після того, як їй зателефонувала поліція та повідомила про це. На суді вона вимагала суворо покарати колишнього коханого та виплату моральної компенсації від нього.

Чоловік пропонував зніматись у порно іншим дівчатам

Знайомий підозрюваного розповів, що чоловік хотів організувати порнобізнес та заробляти на цьому.

"Він проводив порнозйомку із багатьма дівчатами, однак не всі відео публікував на офіційних ресурсах. Щодо інкримінованих обвинуваченому діянь зазначив, що в один із днів обвинувачений розповів йому, що зняв відео із потерпілою, на що остання погодилась, однак дозвіл на публікацію у соцмережах та сайтах вона не надавала, при цьому він це відео всерівно виставив на порносайті та заробив на ньому 9 доларів", - йдеться у заяві свідка на суді.

Інші дві дівчини розповіли, що підозрюваний теж пропонував їм знятись у порно та показував відео сексу із потерпілою, проте вони від цього відмовились.

Як суд покарав "порноактора"

Луцький міськрайонний суд визнав підприємця винним за частинами 2 і 3 статті 301 КК України. Його засудили до 1 року та 6 місяців іспитового терміну. Він повинен сплатити 4466 грн за проведення експертиз.

Крім того чоловік повинен виплатити потерпілій дівчині 50 тисяч гривень моральної компенсації.

Нагадаємо, у Закарпатській області судили місцевого жителя, який спочатку знімав секс-відео зі своєю коханою, а через рік все опублікував у Facebook.

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