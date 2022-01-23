У Луцьку дівчина загинула від удару струмом у ванній: вона користувалася телефоном

Лікарі намагалися реанімувати дівчину, але, на жаль, безрезультатно.
У Луцьку від ураження струмом загинула дівчина приблизно 20-річного віку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Відомо, що трагедія сталася у одній із багатоповерхівок міста.
За попередньою інформацією, дівчина користувалася мобільним телефоном, приймаючи ванну. Її вдарило струмом.
Нагадаємо, що заборонено користуватися електричними приладами у ванній кімнаті, торкатись проводів та приладів мокрими руками.
ІА "Волинські новини" уточнюють, що інцидент стався в одній з багатоповерхівок на вулиці Воїнів-афганців у Луцьку.
Як повідомили ЗМІ у диспетчерській службі швидкої, о 17.42 надійшов виклик про те, що з дівчиною у ванній кімнаті стався нещасний випадок.
Коли медики прибули на місце, її вже дістали з ванної. Лікарі намагалися реанімувати дівчину, але, на жаль, без успіху.
У пресслужбі поліції Волині поінформували, що дівчину вразило струмом. На місці працювала слідчо-оперативна група.
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