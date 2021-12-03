У Луцьку хлопець розмалював зупинку: його до "муніципалів" привела мати і тепер юнак все відмиватиме

Підліток у скоєному зізнався.
У Луцьку хлопця, який розмалював "розумну зупинку" привела до Муніципальної варти його мати. Тепер підліток відмиватиме усі зупинки в місті.
Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
За даними правоохоронців, хлопець розмалював одну із зупинок в Луцьку. Після того, як його оголосили в розшук у соцмережах, до "муніципалів" хлопця привела його мати.
"Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов’язався здійснити очистку "розумних зупинок" від написів", - йдеться у повідомленні.
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