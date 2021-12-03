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У Луцьку хлопець розмалював зупинку: його до "муніципалів" привела мати і тепер юнак все відмиватиме

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У Луцьку хлопець розмалював зупинку: його до "муніципалів" привела мати і тепер юнак все відмиватиме

Кадр із відео

Підліток у скоєному зізнався.

У Луцьку хлопця, який розмалював "розумну зупинку" привела до Муніципальної варти його мати. Тепер підліток відмиватиме усі зупинки в місті. 

Про це повідомляє Департамент муніципальної варти Луцької міської ради. 

За даними правоохоронців, хлопець розмалював одну із зупинок в Луцьку. Після того, як його оголосили в розшук у соцмережах, до "муніципалів" хлопця привела його мати. 

"Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов’язався здійснити очистку "розумних зупинок" від написів", - йдеться у повідомленні. 

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