У Луцьку комунальники латали ями на дорогах, укладаючи асфальт у сніг: відео

У Луцьку комунальники латали ями на дорогах, укладаючи асфальт у сніг: відео

У Луцьку раніше на 200 тис. грн оштрафували підрядника, який латав дорогу під час засніженої погоди.

У Луцьку на вулиці Боженка 10 січня комунальники ремонтували дорогу під час того, як там лежав сніг.

Про це повідомляє місцеве видання "Конкурент".

На відео, яке зняли очевидці видно, як працівники комунальної служби засипають сухою сумішшю ями та вибоїни на дорозі, попри те, що на вулиці ожеледиця та лежить сніг.

За даними видання, у Луцькій міськраді раніше на 200 тис. грн оштрафували підрядника, який латав дорогу під час засніженої погоди.

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