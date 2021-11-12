У Луцьку легковик збив вагітну жінку, яка переходила дорогу

У Луцьку легковик збив вагітну жінку, яка переходила дорогу

Жінку доправили до лікарні у стані стресу.

У Луцьку сталася ДТП за участю пішохода. Вагітну жінку на дорозі збив легковик.

Про це повідомляють "Новини Луцька".

ДТП, під час якої постраждала вагітна жінка, сталася на проспекті Президента Грушевського в Луцьку. Легковик збив жінку, яка переходила дорогу.

Очевидці викликали поліцію та швидку.

По приїзду, медики оглянули потерпілу та доправили її у перинатальний центр. У жінки – гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, що одій позашляховика, який 11 листопада збив на проспекті Науки у Харкові двох підлітків, був під дією наркотичних речовин.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання