У Луцьку легковик збив вагітну жінку, яка переходила дорогу

Жінку доправили до лікарні у стані стресу.
У Луцьку сталася ДТП за участю пішохода. Вагітну жінку на дорозі збив легковик.
Про це повідомляють "Новини Луцька".
ДТП, під час якої постраждала вагітна жінка, сталася на проспекті Президента Грушевського в Луцьку. Легковик збив жінку, яка переходила дорогу.
Очевидці викликали поліцію та швидку.
По приїзду, медики оглянули потерпілу та доправили її у перинатальний центр. У жінки – гостра реакція на стрес.
Нагадаємо, що одій позашляховика, який 11 листопада збив на проспекті Науки у Харкові двох підлітків, був під дією наркотичних речовин.
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