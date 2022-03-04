мародери в Луцьку, скриншот з відео / Нацполіції у Волинській області

У Луцьку мародери розбили камінням скло в магазині і намагались вкрасти товар: відео

У Луцьку мародери розбили камінням скло в магазині і намагались вкрасти товар: відео

Їх затримали і передали поліції.

У ніч проти 4 березня у Луцьку Волинської області бійці територіальної оборони затримали двох мародерів.

Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук у ранковому зверненні 4 березня.

Чоловік та жінка намагалися обікрасти один із продуктових магазинів, що на вулиці Президента Грушевського. Вони розбили камінням вікно магазину і намагалася викрасти товар. Це помітив представник територіальної оборони й негайно на місце викликав правоохоронців, розповідають у пресслубі поліції області.

Крадіїв затримали, невдовзі їм буде оголошено про підозру й обрано запобіжний захід. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

"Аби уникнути мародерства, закликаємо громадян пильно стежити за власним майном, територіальну оборону та всіх охочих - посилити патрулювання у своїх громадах, особливо в місцях, звідки тимчасово виїхали мешканці. Поліція працює у посиленому режимі та робить усе можливе, щоб не допускати скоєння правопорушень на території області. Наразі відомо, що рівень злочинності в області суттєво знизився", - наголосили у поліції.

Нагадаємо, в Україні посилили кримінальне покарання за мародерство.