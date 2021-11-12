У Луцьку маршрутка з пасажирами в'їхала в будинок: водієві стало зле за кермом

У Луцьку маршрутка з пасажирами в'їхала в будинок: водієві стало зле за кермом

Ніхто з них, а також люди на вулиці, не постраждали.

На вулиці Дубнівській у Луцьку маршрутний автобус №1 в'їхав у житловий будинок. Водія ушпиталили, він працював на цьому маршруті перший день.

Аварія трапилася орієнтовно о 12-й годині 12 листопада. Чоловіка госпіталізували, повідомляє Суспільне.

"Він сьогодні перший день, як сів на цей маршрут. Я зранку йому все показав, розказав про маршрут. Автобус недавно був на техогляді. Це людський фактор, просто людині стало погано", – каже напарник водія маршрутки.

За попередніми даними, ймовірно під час руху водієві стало зле і він не впорався з керуванням, – розповіла Суспільному речниця патрульної поліції області Валентина Мельник. З її слів, ніхто з пасажирів маршрутки по допомогу до медиків не звертався.

Наразі водія ушпиталили до Луцької міської клінічної лікарні. "Його оглянув черговий лікар, нейрохірург, ЛОР. Виконано спіральну комп’ютерну томографію. Стан пацієнта наразі стабільний", – розповів заступник гендиректора медичного об’єднання Луцької міської ТГ Андрій Смольянінов.

Під час удару у маршрутці розбилися дзеркала і тріснуло лобове скло. Жінка, яка мешкає на першому поверсі будинку, у який в'їхав автобус, спілкуватися відмовилася, зіславшись на погане самопочуття через емоційне потрясіння. Її сусідка, 90-річна Ольга Купай, розповіла, що на момент аварії була вдома, на вулицю вийшла, бо почула звук удару.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Зі слів старшого слідчого Луцького районного управління поліції Сергія Куця, наразі правоохоронці збирають усі необхідні матеріали щодо аварії.

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