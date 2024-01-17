У Луцьку молодики співали російські пісні та представлялися волонтерами (відео)

На зауваження юнаки відповіли лайкою, сказали "сидіти тихо і не вий**уватися" та стверджували, що вони волонтери.

У Луцьку біля замку Любарта помітили молодиків, які співали російські пісні.

Про це пише "Таблоїд Волині" з посиланням на очевидицю інциденту, дружину полеглого Героя, волонтерку Андріану Свистак.

Їй навіть вдалося зняти на відео, як хлопці співають російську пісню. Щоправда, обличь героїв не вдалося зафіксувати. Юнаки відповіли їй лайкою, сказали "сидіти тихо і не вий**уватися" та стверджували, що вони волонтери.

Один із юнаків

"Ну от як? Хлопці забули, що в країні війна, пʼяні (цікаво,чи водій тверезий був) розʼїжджають по Луцьку біля Замку, з музикою на всю гучність і підспівують під російські пісні…

Ви можете і далі спілкуватись собі цією мовою, якщо вам не противно, але отак між собою. Вдома собі слухайте російське музло скільки влізе, але не в громадських місцях.

Розумні люди б просто тихенько скрутили музику, і з поваги до інших не співали ту "брадягу". Але ж ні. Перед дівчатами треба показати, які вони круті, і як вміють відкривати свого рота.

Гидко, що такі люди живуть в Луцьку. Противно усвідомлювати, що досі чується на кожному кроці російська мова. Якраз "ідеально" звучить під то, як ми супроводжуємо Полеглих Героїв.. Ганьба!", – йдеться в дописі.

Увага, на відео ненормативна лексика, 18+