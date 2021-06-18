У Луцьку на пішохідному переході авто збило батька з двома синами: 9-річний хлопчик помер

Батько та діти йшли по пішохідному переході.

У Луцьку 18 червня помер 9-річний хлопчик, якого 6 червня збив автомобіль. Дитина разом із батьком та братом йшли пішохідним переходом.

Про це повідомляє ІА "Конкурент" з посиланням на заступника генерального директора КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" з хірургічної роботи Ігоря Дородних.

Відомо, що 6 червня 9-річний хлопчик разом із батьком та 5-річним братом переходили дорогу пішохідним переходом на вулиці Ковельській. Раптово їх збив автомобіль, яким керував 29-річний водій. Діти отримали серйозні травми. 5-річного хлопчика медики уже виписали додому, а його 9-річний братик помер у лікарні в п'ятницю, 18 червня.

29-річного водія затримали. Суд обрав йому запобіжний захід - нічний домашній арешт, хоча прокуратура наполягала на триманні під вартою.

Нагадаємо, у Луцьку авто збило брата та сестру на пішохідному.

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