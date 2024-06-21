У Луцьку на військовослужбовців напали з газовим балончиком: що відомо

Особи, які кидались на військових, вже встановлені та понесуть жорстоке покарання.

У Луцьку на військовослужбовців напали з газовим балончиком.

У п'ятницю, 21 червня, вранці військовослужбовців, що брали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення нищили окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП.

Про це повідомляє Оперативне командування "Захід".

"Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком. Особи, які так героїчно кидались на чинних військових, вже встановлені та понесуть жорстоке покарання", – йдеться у повідомленні.

Також ОК "Захід" звертається до всіх охочих погратись з газовими балончиками: "Вже давно прийшов час воювати і захищати власну землю та родину. Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів".

Нагадаємо, на Львівщині напали на працівника ТЦК та вдарили чимось важким по голові.