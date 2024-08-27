У Луцьку невідомий стріляв по посту охорони ТЦК: поранено солдата

Вночі 27 серпня, під час комендантської години, стався озброєний напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП. У результаті був поранений старший солдат М., який зараз перебуває на лікуванні у госпіталі.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.

Як зазначається, солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно з обставинами й відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Його розшукують правоохоронці.

"Від своїх не очікували"

Як наголосили у відомстві, ТЦК – це режимний об'єкт. У випадку загрози життю військовослужбовців – вони відкриватимуть вогонь на ураження. Військові, які вчора перебували на посту охорони, служили на фронті.

"Це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК"

Всі вони – місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил.

"Від росіян ми могли чекати чого завгодно, але від своїх...", – кажуть сьогодні вони.

У ТЦК наголошують: всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства.

"Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені – знайдуть"

До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.

"Жарти закінчились. Хотіли по закону? Буде все по закону"

Нагадаємо, через скарги та зауваження у Волинському обласному ТЦК визначили місце для спілкування адвокатів та військовозобов'язаних.

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