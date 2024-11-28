У Луцьку під час ракетного удару в укритті народилося немовля (фото)

Маленька україночка з'явилася на світ під звуки вибухів російських ракет.

У Луцьку під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки в укритті обласного перинатального центру народилася дівчинка.

Про це повідомляє Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

Мама з невовлям, яке народилося під час повітряної атаки на Волинь

В укритті перинатального центру облаштували повноцінну пологову залу та операційну. Саме туди привезли породіллю з Рівненщини, у якої почалися перейми саме під час ранкового ракетного удару РФ на регіон.

28 листопада о 8:00 на світ з’явилася здорова дівчинка вагою 3 кілограми 30 грамів, зріст новонародженої — 52 см. У жінки це перші пологи. Зараз мама і маля почуваються добре, їх перевели до палати спільного перебування.

У коментарі "Суспільне Луцьк" завідувачка пологового відділення Вікторія Костюк розповіла, що за час повномасштабної війни в укритті їхнього медзакладу провели 9 кесаревих розтинів і понад 10 пологів.

Нагадаємо, вранці 28 листопада у Луцьку та Волинській області пролунали вибухи. Під час атаки росіяни скеровували ракети на об'єкти критичної інфраструктури. Тому в регіоні довелося відключати світло.

Сьогодні ввечері у Луцьку повторно лунали вибухи. За повідомленням місцевої влади, в обласному центрі працювала ППО.

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