У Луцьку підвищили тарифи на тепло і гарячу воду: які цифри побачуть містяни у платіжках

У Луцьку підвищили тарифи на тепло і гарячу воду: які цифри побачуть містяни у платіжках

Нові тарифи почнуть діяти від початку опалювального сезону.

Для населення Луцька вартість тепла зросте на 10-12 %. Для мешканців житлових будинків, що не оснащені вузлами загальнобудинкового обліку теплової енергії, здорожчання буде орієнтовно на 25%.

Про це розповів Суспільному директор державного комунального підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський.

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Рішення про підвищення тарифів на тепло та гарячу воду прийняли 30 вересня на засіданні виконкому Луцької міськради.

Іван Скорупський каже, що у минулому опалювальному сезоні гігакалорія коштувала 1 850 гривень, тепер її вартість — 2 100 гривень.

"Для юридичних осіб, бюджетної сфери рівень підняття складе 130%. Газ для бюджетної сфери та інших споживачів коштує від 24 777 гривень, тому таке шалене підняття", - пояснює Іван Скорупський.

Ріст ціни на теплову енергію економічно обґрунтоване, вважає начальник департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.

Рівень розрахунків населення за послуги з підприємством "Луцьктепло" становить 92, 5%. Борг підприємства перед “Нафтогазом” становить 320 мільйонів гривень.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні до опалювального сезону готові понад 90% об’єктів. Деякі міста готові майже на 100%.

"У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо", - запевнив Шмигаль.

Голова уряду також повідомив, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена. Крім того, від 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт⋅год. За даними Шмигаля, вартість буде меншою для 80% українських родин.

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