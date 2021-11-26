У Луцьку школяр грався трусами і поглумився з Державного прапора (відео)

Свої дії підліток знімав на телефон.

У Луцьку у школі №15 учень зірвав з дошки Державний прапор і кинув його на землю. Все це його товариш знімав на телефон.

Відео потрапило до Мережі.

На кадрах видно, як школяр у класі почепив на дошку на прапор України плавки і зривав їх, кидаючи на підлогу. Потім захопившись, він зірвав і сам прапор і кинув його на підлогу теж. Свої дії він супроводжував реготом, а все що відбувалося на телефон знімав його товариш.

Користувачі в Мережі прокоментували побачене:

Як буде відео з вибаченнями, погукаєте мене.

Сподіваюся цей хлопець колись потрапить до мене у взвод.

На Волині школяр паплюжив Державний прапор

Нагадаємо, що у Білій Церкві дівчина, яка смажила їжу на вічному вогні, уклала угоду з прокурором. Вона визнала себе винною і погодилась на три роки позбавлення волі. Суд звільнив засуджену від покарання та призначив один рік випробувального терміну.

Читайте також: