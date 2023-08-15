У Луцьку внаслідок атаки ворога - влучання по одному з промислових підприємств: є постраждалі

Ворог вперше за багато місяців атакував Луцьк.

Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 серпня 2023 року у Луцьку пролунало два вибухи.

Обласна влада досі не прокоментувала ситуацію в області.

Додамо, що раніше вибухи пролунали у Львові.

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі.

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.