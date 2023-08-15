У Луцьку внаслідок атаки ворога - влучання по одному з промислових підприємств: є постраждалі

Ворог вперше за багато місяців атакував Луцьк.
Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.
Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч проти 15 серпня 2023 року у Луцьку пролунало два вибухи.
Обласна влада досі не прокоментувала ситуацію в області.
Додамо, що раніше вибухи пролунали у Львові.
Раніше вибухи пролунали у Дніпрі.
Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.
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