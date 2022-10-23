У Луцьку унаслідок обстрілів постраждало 12 будинків: у місті працюють над їхнім відновленням

У Луцьку працюють над відновленням пошкоджених уламками ракети та ударною хвилею приватних будинків жителів міста.

Про це у Facebook повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Всього постраждало 12 будинків, в 7 будинках пошкоджена покрівля.

«Покрівлі ремонтуємо, вікна замовлені», - заявив мер міста на Волині.

Російська ракетна атака на Волинь 22 жовтня 2022 року

Сповіщення про повітряну тривогу на Волині 22 жовтня 2022 оголошували двічі. Влучання у Луцьку сталося під час першої, яка тривала аж три години - від 07:54 до 10:54. У Мережі з'явилася інформація про вибухи в обласному центрі Волині. Пізніше це повідомлення підтвердили у мерії. Також від ударної хвилі та уламків ракети було пошкоджено приватне житло. Одна людина була травмована.

Під час тієї ж тривоги ворог атакував ще й область. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок.

Крім того, вдвічі окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі у Волинській області. Друга атака сталася під час тривоги, яка тривала від 11:37 до о 12:41.

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