У Луцьку в малюка на пальці застрягла металева іграшка: довелося викликати рятувальників (фото)

Металева деталь, якою грався хлопчик, не схожа на дитячу іграшку.

У Луцьку жінка викликала рятувальників, бо не могла самостійно зняти металеву деталь іграшки з пальця її однорічного сина.

Про це повідомили в ДСНС України.

"Вчора надвечір до служби 101 зателефонувала мешканка Луцька й повідомила, що не може зняти деталь металевої іграшки з пальчика її однорічного сина", - йдеться у повідомленні.

За допомогою ручної пилки та кусочок рятувальники розрізали метал та вивільнили пальчик малюка. Хлопчика доставили до лікарні, щоб перевірити, чи все гаразд з рукою.

Фото: ДСНС України

Варто зазначити, що металева деталь, якою грався хлопчик, на фото ДСНС із гаража не схожа на дитячу іграшку.

Однак є багато іграшок, у які дитина може засунути руку чи отримати ще якісь пошкодження. Тому з малюками варто бути вкрай пильними і при виборі іграшки завчасно подумати, чи не зможе малюк себе травмувати.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, фотограф Ерік Мармор опублікував болісне фото із селища Старий Салтів, що під Харковом. Мати везла човном труну з тілом загиблого на війні сина, щоб поховати.

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