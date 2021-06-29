У Луцьку відмінник прийшов на випускний у костюмі пива: хлопець пояснив, навіщо так вдягнувся (фото)

Випускник Андрій зізнався, що в повсякденному житті в нього стиль "металіста".
У Луцьку випускник школи №21, золотий медаліст прийшов на випускний в костюмі пива. Хлопець зізнався, що не є шанувальником алкоголю, проте хотів вразити присутніх.
Про це повідомляє ІА Конкурент.
Штани і рукави його костюма виглядають, як склянка свіжого світлого пива, а піджак від грудей і вище - як густа пивна пінка. Виданню випускник Андрій зізнався, що в повсякденному житті в нього стиль "металіста". Він любить масивні ланцюги та шкіряний чорний одяг. Проте у Мережі побачив костюм пива та вирішив, що так прийде на випускний. Костюм хлопцю придбав батько.
"Алкоголь вживаю рідко. Просто дуже сподобався костюм. Світле пиво взагалі не люблю, але з темним не було в наявності", - розповів випускник.
Хлопець додав, що ніколи не був стереотипним та намагався виглядати так, як він хоче. У школі через це йому інколи робили зауваження, проте на оцінки це не впливало.
Нагадаємо, на Буковині батько випускника облив викладачку фекаліями.