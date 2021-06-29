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У Луцьку відмінник прийшов на випускний у костюмі пива: хлопець пояснив, навіщо так вдягнувся (фото)

У Луцьку відмінник прийшов на випускний у костюмі пива: хлопець пояснив, навіщо так вдягнувся (фото)

Перший канал соціальних новин

Випускник Андрій зізнався, що в повсякденному житті в нього стиль "металіста".

У Луцьку випускник школи №21, золотий медаліст прийшов на випускний в костюмі пива. Хлопець зізнався, що не є шанувальником алкоголю, проте хотів вразити присутніх. 

Про це повідомляє ІА Конкурент. 

Штани і рукави його костюма виглядають, як склянка свіжого світлого пива, а піджак від грудей і вище - як густа пивна пінка. Виданню випускник Андрій зізнався, що в повсякденному житті в нього стиль "металіста". Він любить масивні ланцюги та шкіряний чорний одяг. Проте у Мережі побачив костюм пива та вирішив, що так прийде на випускний. Костюм хлопцю придбав батько. 

"Алкоголь вживаю рідко. Просто дуже сподобався костюм. Світле пиво взагалі не люблю, але з темним не було в наявності", - розповів випускник. 

Хлопець додав, що ніколи не був стереотипним та намагався виглядати так, як він хоче. У школі через це йому інколи робили зауваження, проте на оцінки це не впливало. 

Фото: SMALEC / © Фото із соцмереж
Фото: SMALEC / Фото із соцмереж

Нагадаємо, на Буковині батько випускника облив викладачку фекаліями

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