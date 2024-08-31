У Луцьку влада заборонила масові заходи без дозволу: що стало причиною

Рішення прийнято через загрозу безпеки та випадки порушення громадського порядку, що трапилися нещодавно.

У Луцьку під час фестивалю Lutsk Food Fest, який пройшов 17-18 серпня, відбулися численні бійки та продаж алкоголю неповнолітнім. Після цього інциденту влада заборонила проводити масові заходи без дозволу.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

На черговому засіданні Ради оборони ухвалили рішення, що організаторам тепер буде потрібно подати заявку до місцевого органу виконавчої влади не пізніше ніж за 10 днів до проведення події. Якщо захід відбувається в межах громади, необхідно отримати погодження від районної військової адміністрації, а для обласних заходів — від Волинської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, на фестивалі Lutsk Food Fest, що відбувся нещодавно на території Луцького замку, були зафіксовані численні порушення: бійки серед гостей, продаж алкоголю неповнолітнім. Міський голова Луцька Ігор Поліщук засудив непристойну поведінку відвідувачів фестивалю, яка викликала обурення у мешканців громади. Він закликав до поваги до історико-культурної спадщини та дотримання громадського порядку. У відповідь на ці події Волинська ОВА заборонила проведення масових заходів без відповідного погодження.

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