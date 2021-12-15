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У Луцьку водій напідпитку мало не наїхав на дітей, які каталися з гірки

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У Луцьку водій напідпитку мало не наїхав на дітей, які каталися з гірки

Конкурент

Інцидент стався біля РАЦСу.

У Луцьку п’яний водій мало не наїхав на дітей, які каталися з гірки. 

Про це інформує "Конкурент" з посиланням на повідомлення у соцмережах.

Інцидент стався біля РАЦСу.

На місці працювало три патрульні екіпажі та "швидка". Поліція опитувала свідків.

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