У Луцьку водій напідпитку мало не наїхав на дітей, які каталися з гірки

У Луцьку водій напідпитку мало не наїхав на дітей, які каталися з гірки

Інцидент стався біля РАЦСу.

У Луцьку п’яний водій мало не наїхав на дітей, які каталися з гірки.

Про це інформує "Конкурент" з посиланням на повідомлення у соцмережах.

Інцидент стався біля РАЦСу.

На місці працювало три патрульні екіпажі та "швидка". Поліція опитувала свідків.

Нагадаємо:

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