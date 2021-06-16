У Луцьку водійка тролейбуса сп’яну розтрощила два паркани і втекла з місця аварії

Рівень алкоголю в її крові перевищував допустимий в п’ять разів.

У місті Луцьку водійка тролейбуса на кінцевій зупинці висадила пасажирів і, невдало розвернувшись, розтрощила дві приватні огорожі біля будинків. На побитому тролейбусі вона поїхала з місця ДТП у депо. Про це розповідають у сюжеті ТСН.19:30.

Удар тролейбуса у паркан був таким сильним, що його почули мешканці довколишніх будинків. Коли люди повибігали на вулицю, то біля кінцевої зупинки побачили розтрощену огорожу.

“Дочка була тут, чула, що щось сильно гахнуло, вона спочатку подумала, що дах обвалився”, - розповідала пані Марія, власниця будинку, огорожу біля якого розвалила водійка громадського транспорту.

За словами очевидців, жінка за кермом тролейбуса була п’яною. Вона, начебто, кілька разів купувала алкоголь у магазині на кінцевій зупинці.

На місце події викликали патрульну поліцію, згодом сюди ж повернулася і водійка тролейбуса. Алкотест показав, що у крові жінки алкоголю уп’ятеро більше норми.

У тролейбусному депо стверджують, що вранці жінка була тверезою, про що свідчить відповідний запис у журналі. Де і коли вона встигла хильнути, з’ясувати не вдалося. Водійкою тролейбуса жінка працює уже шість років і раніше таких випадків у неї не було.

Отримати коментар від самої винуватиці ДТП не вдалося, на телефонні дзвінки вона не відповідала.

У поліції за фактом автопригоди склали одразу кілька протоколів. За скоєне водійці тролейбуса загрожує штраф 17 тисяч гривень. Також вона повинна компенсувати людям збитки. І, найімовірніше, тепер їй доведеться шукати нову роботу.

Жахлива ДТП на кінцевій зупинці у Луцьку: п`яна водійка скерувала тролейбус у бетонний паркан

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