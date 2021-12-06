У Луцьку з вікна викинулася мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами

У Луцьку з вікна викинулася мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами

У жовтні через несвоєчасне звернення до медиків від отруєння померла її 8-річна донька. Жінка нагодувала дитину смаженими каштанами.

У Луцьку покінчила життя самогубством мама 8-річної дівчинки, яка померла від отруєння каштанами.

Про це інформує ВолиньPost. Інформацію виданню підтвердили у поліції.

6 грудня о 5:22 правоохоронці отримали повідомлення, що з вікна багатоповерхового будинку викинулась 52-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Тіло відправили для проведення судово-медичної експертизи. Наразі з’ясовуються усі обставини трагічного інциденту.

Нагадаємо, що у Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка занедужала після того, як наїлася каштанів, придбаних у магазині. До лікарні її доправили у вкрай тяжкому стані. Кілька днів мама лікувала доньку самотужки і не зварталася до медиків. За це їй загрожувало до п’яти років ув’язнення.

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