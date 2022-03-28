У Луцьку запрацював клуб української мови для переселенців

Влада міста спільно з Волинським національним університетом започаткували мовний клуб.
У Луцьку відкрили клуб української мови для переселенців.
Міська влада спільно з Волинським національним університетом організували мовний клуб.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у Telegram.
"Для того, щоб дати можливість людям, які приїхали до нас з інших міст і хочуть покращити свої знання української мови, ми спільно з Волинським національним університетом започаткували мовний клуб", - сказав Поліщук.
Розмовний клуб працюватиме у формі живого спілкування. Зустрічі відбуватимуться щовівторка і щочетверга з 16:00.
Нагадаємо, у Франківську запрацюють курси рідної мови.
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