У Луцьку затримали 16-річного водія, який збив на "зебрі" 5 людей

Хлопець зараз перебуває у СІЗО.

У Луцьку поліцейські затримали неповнолітнього керманича, який скоїв резонансну аварію на проспекті Собоності. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Волинської області.

Автопригода трапилась 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності у Луцьку. Тікаючи від екіпажу патрульних, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу регульованим пішохідним переходом. Після цього авто влетіло у дерево і дорожній знак. В результаті ДТП травми отримали 5 людей.

Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років", - зазначили у поліції.

Відомо, що водій і його пасажири навчаються на 1 курсі Луцького вищого професійного училища, є місцевими жителями. Родини водія та його пасажири на обліках служби у справах дітей не перебувають.

Зараз правоохоронці встановлюють, яким чином неповнолітній опинився за кермом.

Нагадаємо, що втечу від патрульних поліцейських у Луцьку неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.

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