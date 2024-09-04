У Луцьку затримали чоловіка, який стріляв у співробітників ТЦК: відео

Зловмисникові загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

У середу, 4 вересня, працівники поліції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали 40-річного чоловіка, який уночі 27 серпня стріляв у співробітників Територіального центру комплектування (ТЦК) в місті Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Волинської області.

До розшуку стрільця було залучено оперативників спільно зі слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції.

"Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством", - йдеться у повідомленні.

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті зловмисникові загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.

У поліції нагадали, що чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові стріляли у відповідь.

Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено, він був госпіталізований. Після перестрілки зловмисник втік.

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