У Луцьку жінка до смерті побила чоловіка і заховала тіло у туалеті

У Луцьку жінка до смерті побила свого знайомого, і заховала його тіло в вуличному туалеті. Тіло загиблого виявили місцеві жителі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської області.

"Особу чоловіка встановили, ним виявився 42-річний житель Луцька. Одразу ж було опитано свідків та жителів прилеглих будинків, також правоохоронці опрацьовували й коло знайомих загиблого", -зазначили у відомстві.

Слідчі з'ясували, що чоловіка до смерті побила його знайома, з якою він зустрічався напередодні. 34-річна лучанка нанесла декілька ударів дерев’яною палицею по голові потерпілого, від цього він помер. Згодом тіло чоловіка вона перемістила до туалету.

Жінку вже затримали, вирішується питання про оголошення їй підозри за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть (ч.2 ст. 121 ККУ). Санкція статті передбачає від семи до десяти років тюрми.

Нагадаємо, 32-річного мешканця Закарпаття визнали винним у жорстокому вбивстві двох дітей та засудили до довічного ув’язнення. Інцидент стався на Святвечір 2021 року у Тячеві.

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