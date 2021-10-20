У Луцьку жінка викликала патрульних, бо сусід видалив її з групи у соцмережі

У Луцьку жінка викликала патрульних, бо сусід видалив її з групи у соцмережі

Інцидент трапився пізно ввечері 19 жовтня.

У Луцьку через конфлікт між сусідами викликали патрульну поліцію. Інцидент трапився пізно ввечері 19 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

У патрульній поліції зазначають, що вони отримали повідомлення близько 22-ї години. Як з’ясувалося, у сусідів виник конфлікт через те, що чоловік видалив жінку із групи учасників ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) в одній із соцмереж.

Після цього патрульні ретельно вислухали усіх учасників подій, з’ясували деталі, поспілкувалися з громадянами та надали чіткі роз’яснення щодо врегулювання ситуацій та попередженню їх повторному виникненню.

Нагадаємо, також у Волинській області залицяльник постійно переслідував жінку. Тому потерпіла була змушена викликати поліцію.

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