У Луганській області біля КПВВ "Щастя" російські найманці знищили вантажівку української сторони СЦКК: відео

У штабі наголосили, що підрозділи ООС тримають ситуацію під контролем і продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Російські найманці у неділю, 20 лютого, знищили вантажівку ЗІЛ-131 українських представників Спільного центру контролю та координації (СЦКК) на мосту біля КПВВ "Щастя" (Луганська область).

Про це повідомили у пресцентрі ООС в Facebook у неділю ввечері.

"20 лютого з напрямку населеного пункту Весела Гора російськими окупаційними військами було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку населеного пункту Щастя з застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів), великокаліберного кулемета (10 черг). У результаті цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню", – йдеться у повідомленні штабу ООС.

20 лютого з напрямку населеного пункту ВЕСЕЛА ГОРА російсько окупаційними військами було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку населеного пункту ЩАСТЯ з застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів), великокаліберного кулемета (10 черг). Внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 20 лютого 2022 р.

У штабі наголосили, що підрозділи ООС тримають ситуацію під контролем і продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії РФ.

"Збройні сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу життю та здоров'ю українських воїнів та мирних громадян", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Новогнатівка під час обстрілу пошкоджено ще 14 будинків мирних мешканців.

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