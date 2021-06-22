У Луганській області чоловік виявив в каналізації тіла своїх родичів

Люди впали до каналізаційної ями під час роботи по господарству.
У Луганській області в одному із сіл чоловік виявив в каналізації тіла своїх родичів. Жителі Старобільської громади загинули, коли працювали у подвір'ї.
Про це повідомляє місцеве видання "Старобільські новини".
Попередньо відомо, що загиблими є 49-річний чоловік і 42-річна жінка. Підозрюють, що вони загинули під час проведення господарських робіт на подвір'ї. Смерть настала внаслідок падіння до каналізаційної ями.
Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу. Триває перевірка. Вирішується питання про внесення відомостей в ЕРДР по ст.115 КК України "Вбивство", з поміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, у Тернопільській області на території одного з аграрних підприємств у каналізаційному колекторі виявили тіла двох чоловіків.
Раніше у селі Слоут Сумської області 5-річний хлопчик впав до відкритого каналізаційного колодязя.