У Луганській області чоловік виявив в каналізації тіла своїх родичів

Люди впали до каналізаційної ями під час роботи по господарству.

У Луганській області в одному із сіл чоловік виявив в каналізації тіла своїх родичів. Жителі Старобільської громади загинули, коли працювали у подвір'ї.

Про це повідомляє місцеве видання "Старобільські новини".

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Попередньо відомо, що загиблими є 49-річний чоловік і 42-річна жінка. Підозрюють, що вони загинули під час проведення господарських робіт на подвір'ї. Смерть настала внаслідок падіння до каналізаційної ями.

Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу. Триває перевірка. Вирішується питання про внесення відомостей в ЕРДР по ст.115 КК України "Вбивство", з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Тернопільській області на території одного з аграрних підприємств у каналізаційному колекторі виявили тіла двох чоловіків.

Раніше у селі Слоут Сумської області 5-річний хлопчик впав до відкритого каналізаційного колодязя.

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