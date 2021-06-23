У Луганській області двоє чоловіків влаштували криваві розбірки, під час яких в хід пішли серп і ніж (відео)

Один із учасників конфлікту отримав ножове поранення.
У Лисичанську Луганської області двоє чоловіків влаштували розбірки, використовуючи серп і ніж. В результаті одного з учасників конфлікту з порізами доправили до лікарні.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Луганської області.
До патрульних Лисичанська надійшло повідомлення від працівниці магазину, яка повідомила про конфлікт двох чоловіків у магазині, який закінчився різаниною.
Патрульні, які прибули на виклик, побачили чоловіка з ножем у руках та у закривавленому одязі, який виходив з приміщення магазину. Його затримали.
У службовому приміщенні магазину копи виявили іншого учасника конфлікту. Він мав ножове поранення і стікав кров'ю.
"Інспектори наклали джгут на руку постраждалого, зупинили кровотечу та до приїзду бригади швидкої медичної допомоги контролювали стан чоловіка. З порізом лівого плеча громадянина шпиталізовано до хірургічного відділення міської лікарні", - розповіли у пресслужбі патрульної поліції.
Працівники слідчо-оперативної групи вилучили ніж та серп зі слідами крові. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що в одному з сіл Володимир-Волинського району 41-річний чоловік вбив свого 49-річного сусіда. Підозрюваного одразу ж затримали та помістили під варту.