У Луганській області двоє чоловіків влаштували криваві розбірки, під час яких в хід пішли серп і ніж (відео)

У Луганській області двоє чоловіків влаштували криваві розбірки, під час яких в хід пішли серп і ніж (відео)

Один із учасників конфлікту отримав ножове поранення.

У Лисичанську Луганської області двоє чоловіків влаштували розбірки, використовуючи серп і ніж. В результаті одного з учасників конфлікту з порізами доправили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Луганської області.

До патрульних Лисичанська надійшло повідомлення від працівниці магазину, яка повідомила про конфлікт двох чоловіків у магазині, який закінчився різаниною.

Патрульні, які прибули на виклик, побачили чоловіка з ножем у руках та у закривавленому одязі, який виходив з приміщення магазину. Його затримали.

У службовому приміщенні магазину копи виявили іншого учасника конфлікту. Він мав ножове поранення і стікав кров'ю.

"Інспектори наклали джгут на руку постраждалого, зупинили кровотечу та до приїзду бригади швидкої медичної допомоги контролювали стан чоловіка. З порізом лівого плеча громадянина шпиталізовано до хірургічного відділення міської лікарні", - розповіли у пресслужбі патрульної поліції.

Працівники слідчо-оперативної групи вилучили ніж та серп зі слідами крові. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в одному з сіл Володимир-Волинського району 41-річний чоловік вбив свого 49-річного сусіда. Підозрюваного одразу ж затримали та помістили під варту.

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