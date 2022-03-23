У Луганській області погодили гумкоридори на 23 березня: список

У Луганській області погодили гумкоридори на 23 березня: список

Режим "тиші" погоджений від 09:00.

У середу, 23 березня, завдяки погодженим гумкоридорам відбудеться евакуація мешканців Рубіжного, Сєвєродонецька, Гірської громади, що в Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Нам погодили "режим тиші" від 9:00, але будьте обережними. Обстріли російської армії у ці години стихають лише на маршрутах евакуації людей, і то не завжди. На території області ситуація залишається напруженою. Спробуємо вивезти людей навіть з населеного пункту Нижнє Гірської громад", - наголосив очільник регіону.

Зазначається, що мешканці вивозитимуть до Новозолотарівки та залізничних вокзалів Донецької області. Крім того, до потерпілих регіонів доставлять продукти харчування.

За словами Гайдая, запланований вивіз людей і з Лисичанська. Втім, наразі там відсутнє дотримання "режиму тиші": армія країни-окупантки обстрілює місто.

"У Сєвєродонецьку, зокрема, збір заплановано поблизу міського Палацу культури о 10:00. У Рубіжному – поблизу Будинку культури "Південний" о 09:00", - йдеться у повідомленні голови Луганської ОВА.

Як повідомлялося, гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя дісталися 5 тисяч 926 людей на власних авто. З міста Бердянськ було евакуйовано 1100 маріупольців.

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