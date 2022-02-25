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У Луганській області українська артилерія розбила колону російської техніки

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У Луганській області українська артилерія розбила колону російської техніки

Associated Press

Окупанти зазнали втрат.

У Луганській області, поблизу Старобільська, українська артилерія розбила колону російської техніки.

Росіяни готувалися до переправи через річку Айдар. 

Про це повідомило міністерство оборони України.

"Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти зазнали втрат і відступили.

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