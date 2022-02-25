У Луганській області українська артилерія розбила колону російської техніки

Окупанти зазнали втрат.

У Луганській області, поблизу Старобільська, українська артилерія розбила колону російської техніки.

Росіяни готувалися до переправи через річку Айдар.

Про це повідомило міністерство оборони України.

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"Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти зазнали втрат і відступили.

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