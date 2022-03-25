У Луганській області встановили режим світломаскування і заборонили відвідувати ліс

У Луганській області встановили режим світломаскування і заборонили відвідувати ліс

Заборони триватимуть, доки в країні буде діяти воєнний стан.

На території Луганської області під час дії воєнного стану щоденно від 17:00 до 07:00 встановлено спеціальний режим світломаскування.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Очільник регіону видав розпорядження Таким чином підприємства, установи, організації, ФОП, фізичні особи зобов'язані дотримуватися спеціального режиму шляхом:

вимкнення вуличного освітлення;

вимкнення освітлення територій, будівель, споруд та будинків, а також вимкнення підсвічування рекламних вивісок, банерів та білбордів, вітрин та вивісок;

вимкнення світла в будинках та довкола них, зашторювання вікон.

Крім того, в Луганській області заборонено відвідувати ліси. "Розпорядження № 118 "Про заборону відвідування лісів" підписав сьогодні, 25 березня, для запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах", - наголосив керівник регіону.

Зазначається, що заборонено відвідування населенням лісів і в'їзд до них (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки, за винятком службових осіб.

Як повідомлялося: мешканцям Полтавської області заборонили ходити до лісів. Заборона ходити до лісу стосується цивільного населення у всіх громадах області. Виняток становлять транзитний транспорт, військові, правоохоронці, рятувальники, лісівники й інші відповідні служби та установи.