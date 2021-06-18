У Луганській області знайшли поховання племені з видовженими головами

Тутешні поховання датуються 27-21 століттям до нашої ери.

У Луганській області поблизу Сватового вже майже місяць триває археологічна експедиція. За цей час учасникам розкопок вдалося знайти чимало цікавого.

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Про це повідомляє Сватове.City.

Дослідники проводять розкопки кургану поблизу Сватового у полі між селами Хомівка та Преображенне на землях Нижньодуванської селищної громади. Археологи - студенти факультетів історії і археології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Горлівського інституту іноземних мов під керівництвом професора Юрія Бровендера і доцента Сергія Євсеєнка вже розкопали шість старовинних поховань, а зараз працюють над розкопками сьомого. .

Юрій Бровендер говорить, мета археологічних досліджень — підняти рівень давньої історії цього регіону до рівня її справжньої значимості.

"Курган, де ведуться розкопки, складається з п’яти насипів. Найбільш ранні насипи датуються епохою середньої бронзи донецької катакомбної культури, яка на той час вважалася елітою катакомбної спільноти. Тутешні поховання датуються 27-21 століттям до нашої ери. Поховання багаті на метали, різноманітну кераміку, яка вражає своїм красивим розписом. Недарма цей період називався таким собі "бароко" бронзового віку. Хоч ми і не можемо точно визначити народність, яка проживала тоді на цій території, бо на той час ще не було писемності, але ми максимально точно можемо визначити вік поховань", - розповідає Юрій Бровендер.

Учасники експедиції вже знайшли шість поховань, яким від чотирьох до п’яти тисяч років. Розповідають, що після смерті людині спеціально розрізали сухожилля на кінцівках, щоб можна було зігнути руки та ноги у певне положення. Ще вчені довели, що деякі старовинні племена, які проживали на цій території, обмотували голови дітей спеціальними ганчірками. Від сильного стискання голова витягувалася. На думку дослідників, на ворогів це наганяло страх, а серед своїх викликало довіру.

В одній із могил знайшли останки 40-річної жінки, яка померла від старості - тривалість життя людини на той час була короткою. В неї не було зубів. Цьому похованню 4 тисячі років.

Поряд із жінкою знайшли горщик та плато для жертвоприношень. За словами професора Юрія Бровендера, горщик завжди є у всіх жіночих похованнях. Бо жінка вважалася продовжувачкою роду і тому шанувалася навіть після смерті.

Найдавніша знахідка кургану — жіноче поховання, якому 5 тисяч років. За словами студента Східноукраїнського університету Віктора Золкіна, у могилі похована жінка, яка померла під час пологів.

На це вказують два фактори — поряд із скелетом жінки знайдені кістки новонародженої дитини. А ще в області таза померлої знайшли кістки дитини, яка народжувалася. У цій же могилі лежали бронзовий ніж і шило. Ці предмети вказують на те, що жінка належала до знатного роду.

фото: Сватове City

Після розкопок археологи усі знахідки передадуть до археологічного музею "Відкрита історія" Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Нагадаємо, що на іспанському узбережжі Андалусії поблизу села Каньос де Мека археологи виявили комплекс лазень, які 2500 років тому використовували стародавні римляни.

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