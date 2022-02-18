У Луганській області знайшли трупи школярки та 19-річного хлопця: поліція повідомила деталі

Їхні тіла знайшли біля будинку.
У місті Новодружеськ Луганської області 18 лютого знайшли тіла 19-річного хлопця та 14-річної дівчини. Поліція встановлює обставини їхньої загибелі, тіла направлені на судово-медичну експертизу.
Про це повідомила речниця обласної поліції Тетяна Погукай у Facebook.
Тіла хлопця та дівчини виявили біля будинку на вулиці Грушевського міста Новодружеськ. Після цього поліція Лисичанська отримала відповідне повідомлення і виїхала на місце.
Поліцейськими встановлено, що загиблими є 14-річна учениця однієї зі шкіл міста та 19-річний хлопець. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, експерти криміналісти, кінологи, співробітники ювенальної превенції.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи.
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