У Луганській області знайшли трупи школярки та 19-річного хлопця: поліція повідомила деталі

У Луганській області знайшли трупи школярки та 19-річного хлопця: поліція повідомила деталі

Їхні тіла знайшли біля будинку.

У місті Новодружеськ Луганської області 18 лютого знайшли тіла 19-річного хлопця та 14-річної дівчини. Поліція встановлює обставини їхньої загибелі, тіла направлені на судово-медичну експертизу.

Про це повідомила речниця обласної поліції Тетяна Погукай у Facebook.

Тіла хлопця та дівчини виявили біля будинку на вулиці Грушевського міста Новодружеськ. Після цього поліція Лисичанська отримала відповідне повідомлення і виїхала на місце.

Поліцейськими встановлено, що загиблими є 14-річна учениця однієї зі шкіл міста та 19-річний хлопець. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, експерти криміналісти, кінологи, співробітники ювенальної превенції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Тіла направлені на проведення судово-медичної експертизи.

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