В окупованому Луганську пролунав вибух на газопроводі і почалася пожежа

Без газу залишилися десятки житлових будинків і комунальних об'єктів.

В тимчасово окупованому Луганську на підприємстві "Луганськгаз" вночі 18 червня прогримів вибух. В результаті чого без газу залишилися 20 житлових будинків та 21 комунальний об'єкт.

Про це написали на сторінці підприємства в соціальній мережі.

Як стало відомо, подія трапилася на газопроводі середнього тиску діаметром 425 міліметрів. Після вибуху почалася пожежа, ліквідувати яку пожежникам вдалося лише вранці.

"Станом на 6:30 — полум'я вдалося погасити. Фахівці підприємства приступили до ремонтно-відновлювальних заходів. Відновити подачу газу відключеним абонентам планується по завершенню робіт на об'єкті", — відзначили в пресслужбі підприємства.

Чи є загиблі і постраждалі, а також яка причина вибуху, наразі невідомо. На місці працюють правоохоронці. Встановлюються всі деталі події.

Нагадаємо, що в рядах Нацполіціі Луганщини служив колишній бойовик незаконного збройного формування "Армія Південного Сходу". Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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