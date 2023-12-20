У Луганську окупант на автівці врізався в маршрутку: одна людина загинула

Пропагандисти замовчали, що до ДТП причетні російські військові чи місцеві колаборанти.

У захопленому Луганську окупант на автівці зіткнувся з маршруткою.

На опублікованому в Мережі відео видно, що біля автівки, яка врізалася в маршрутку, стоять окупанти у військовій формі.

У Луганську окупант на автівці врізався у маршрутку

За інформацією пропагандистських ЗМІ, внаслідок ДТП постраждали 6 людей, двоє з них – у тяжкому стані. Стан ще двох оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Пропагандисти замовчали, що до ДТП причетні російські військові чи місцеві колаборанти.

Український журналіст Денис Казанський пише, що внаслідок ДТП одна людина загинула.

"У Луганську російський окупант на легковику в'їхав у маршрутку з людьми. Повідомляється про одного загиблого та кількох тяжко травмованих. Щотижня в*родки когось убивають", – заначив він.

І таких випадків у Луганську – величезна кількість.

Раніше повідомлялося, що в Луганську російські окупанти задавили людину на пішохідному переході. Восени в захопленому місті військова вантажівка окупантів збила жінку на пішохідному переході.

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