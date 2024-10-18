У Луганську вибухнув автомобіль з офіцером окупаційної армії: відео вибуху та наслідків

Подія сталася на одній з головних вулиць окупованого міста.

У п’ятницю, 18 жовтня, в центрі тимчасово окупованого Луганська під час руху вибухнув автомобіль.

Відео моменту вибуху та його наслідків публікують місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють, що внаслідок вибуху постраждав чоловік, якого з місця події забрала “швидка”.

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Подія сталася на одній з головних вулиць окупованого Луганська - Оборонній, в районі "ДК". На цій ділянці російські силовики перекрили рух транспорту в обидві сторони і проводять "з'ясувальні дії".

Під час події постраждало ще одне авто. Повідомляється, що постраждалий чоловік загинув, а ще одна жінка отримала поранення.

За інформацією речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, в Луганську було ліквідовано начальника штабу з безпеки військової служби в/ч 53847 ЦВО майора Дмитра Первуху.

В Луганську вибухнув автомобіль з офіцером окупаційної армії

Нагадаємо, напередодні, 17 жовтня, у Мережі з'явилася інформація про загибель у ДТП в тимчасово окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині місцевого колаборанта Віталія Невеселого, який був соратником зрадника Іллі Ківи.

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